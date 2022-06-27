BDDK başkanı: Yeni kararla döviz gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, TL ticari kredilere yönelik yeni kararların ‘dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacağını’ iddia etti.

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BDDK elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar almıştı.

BDDK tarafından cuma yayımlanan kurul kararına göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 900 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10’undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak.

BDDK Başkanı Akben, yeni kararların ‘makroihtiyati tedbir’ olduğunu söyledi. Akben “Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir” dedi.

Akben kararın aynı zamanda, ‘dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacağını’ iddia etti.

Karar piyasaları endişelendirirken, iş dünyası temsilcileri, şirketlerin döviz varlığı bulundurmak zorunda olduğunu savunup kredilerde sert fren olarak yorumlanan kararın ihracatı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Reuters’ın görüş aldığı üç bankacılık kaynağı, bankaların kredi kullandırmaya devam etmek için sürecin netleşmesini ve detayları takip ettiğini belirterek, bazı bankaların bu yüzden yeni kredi kullandırmayı şu anda durduğunu söyledi.