TÜSİAD başekonomisti: Şirketler paralarını yurt dışına çıkarabilir

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, şirketlerin, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (BDDK) kararlarından dolayı yurt dışına para çıkarabileceğini söyledi.

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BDDK, son aldığı kararla belli bir orandan fazla nakit döviz tutan şirketlerin Türk Lirası cinsinden kredi almasını engelledi. Karar tepki ve endişeyle karşılandı. İş dünyası, şirketlerin elinde döviz bulundurması gerektirdiğini ve bu kararın ihracata olumsuz yönde etkisi olacağını savundu.

TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç, Bloomberg HT’deki konuşmasında Türkiye’de döviz açığı olduğunu ve bu açığı kapatmak için sürekli yeni düzenlemeler gördüklerini söyledi.

Altınsaç şunları kaydetti: “Bu düzenlemelerin çoğu dövizi içeriden sağlamayı ve içerinin döviz talebini engellemekle ilgili çünkü biz dışardan taze para bulamıyoruz. Bu dövizin normalde TL’ye dönüp ticarete aktarılması gerektiği düşünen bir ekonomi yönetimi var. Hâlbuki reel kesim elindeki dövizin büyük bir kısmını nakit akışı için kullanıyor. Özellikle büyük şirketler bunun dışında ileriye yönelik bilanço yönetimini daha sağlıklı yapmak için tutuyor.”

Altınsaç şirketlerin ‘fazla döviz’i elinden çıkarmak için hareket alanının olduğunu anlattı: “Bu durumda, şirketlerin yurt dışında var olan iştirakleri varsa oraya para çıkartabilirler. Bu belki ileride engellemeye çalışılır bunun dışında şirketler kâr payı da dağıtabilir, ben temettü dağıtırım der ve şirketten para çıkar.”

Demirtaş: İnanılmaz bir döneme girdik

Kararı eleştirenler arasında yer alan finans profesörü Özgür Demirtaş, BDDK’nın kredi kararının ciddi sonuçları olacağını belirterek “Artısı yok baştan aşağı eksi. İnanılmaz bir döneme girdik” demişti.

Reuters’a konuşan yatırım danışmanı Murat Gülkan da, döviz fazlası bulunan şirketlerin henüz nasıl bir karar alınacağının bilinmediğini ve BDDK kararlarının tahmin edilemeyen etkilerinin olabileceğini dile getirmişti. Gülkan’a göre şirketler ‘TL’ye de geçebilirler veya o parayı ne için biriktirdilerse başka işler de yapabilirler. Hammadde veya menkul kıymet alabilirler’.