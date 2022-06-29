Eski bakan Unakıtan’ın çocuklarına imar kıyağı: Beş kat yetmedi, altıya çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li eski bakan Kemal Unakıtan’ın çocuklarının İstanbul Tuzla’daki arazisinin imar planlarını değiştirdi. Arazinin yeni yapılaşma sınırı beş kattan altı kata çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi ile Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınarı 2 Mahallesi’nde bulunan toplam tam 828 bin metrekarelik devasa bir arazi imar planlarını geçen şubat ayında değiştirmişti. Bakanlık şimdi de imar planlarını 2016’da hayatını kaybeden eski maliye bakanı AKP’li Kemal Unakıtan’ın çocuklarına ait şirketin itirazı üzerine yeniden değiştirdi.

Bakanlığın şubatya hazırladığı imar planı raporunda, yeni gümrük müdürlüğünün inşa edileceği alanın hemen yanındaki 62 bin metrekarelik arazinin İstanbul Euro Asia İleri Teknoloji Endüstri Parkı İşletmeleri Ticaret A.Ş.’ye ait olduğu belirtildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden edindiği bilgilere göre, şirket 2015 yılında Kemal Unakıtan’ın çocukları Abdullah Unakıtan, Zeynep Unakıtan Çaylı, Fatma Unakıtan Kanmaz tarafından kuruldu. Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nün söz konusu bölgeye taşınmasıyla Unakıtan’ın çocuklarına da piyango vurmuş oldu.

Unakıtan’ın çocuklarına ait arazi bakanlığın şubat ayındaki imar planlarında için en çok beş kat yapılaşma koşuluyla ‘lojistik tesis alanı’ olarak belirlenmişti. Ancak şirket en çok beş kat yapılaşma koşuluna 14 Mart’ta itiraz etti. Bakanlık ise itirazlar üzerine imar planını yeniden değiştirdi. Yeni imar planlarıyla şirketin talep ettiği gibi en çok beş kat olan yapılaşma koşulu altı kata yükseltildi.