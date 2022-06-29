Portföy yöneticisi: TL’deki kazancın kalıcı olmasını beklemiyorum

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şirketleri döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan kararının ardından hafta başında gerileyerek üç hafta önceki seviyelerine gerileyen dolar/TL, düne göre yatay seyirle 16,60’lı seviyelerde seyretti.

Fotoğraf: Reuters

Bugün yurt içinde izlenecek veriler arasında 10:00’da yayımlanacak olan ekonomik güven endeksi bulunuyor.

Ayrıca saat 14:00’te toplanacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı da izlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücretin artırılacağını söylemişti.

Türkiye, NATO ittifakı ve Batılı ülkeler ile arasındaki gerilimi artırma ihtimali taşıyan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine olan itirazını, iki ülkeden güvenceler almasının ardından geri çekti.

TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için döviz talebini azaltıcı ve yeni TL yatırım araçlarının cazibesini artırıcı adımlar atan ekonomi yönetimi son olarak cuma döviz nakit fazlası bulunan şirketlerin TL kredilere erişimini zorlaştıracak bir karar aldı.

Sene başından bu yana yüzde 24 değer kaybeden TL, BDDK kararının ardından keskin şekilde değer kazandıktan sonra kazanımlarının bir kısmını geri vererek 7 Haziran’daki seviyelerinden işlem gördü.

Reuters’a konuşan bir portföy yöneticisi, TL’deki değer kazancının kalıcı olmasını beklemediğini belirterek, “Döviz talebini öteleyecek, KKM’yi daha cazip kılacak bir dizi adım daha gördük. Ancak enerji faturasını düşünün, şirketlerin, kamunun döviz talebi devam edecek. TL’nin kademeli olarak kısa bir süre içinde değer kaybına tekrar başlaması kuvvetle muhtemel” dedi.

Geçen hafta 17,5425’le 20 Aralık’tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, haftanın ilk günü 16,03’e kadar geriledikten sonra 16,60’lı seviyelere yükseldi.

Dolar/TL bu sabah 16,68 seviyesinden işlem gördü.