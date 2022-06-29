Nebati, enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındaymış

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ek bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada “Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız” dedi. Nebati, enflasyonun küresel bir sorun olduğunu ve Türkiye’nin de bu sorundan etkilendiğini dile getirdi.

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TMBB’deki ek bütçe görüşmelerinde söz alan Nebati, enflasyonu dikkate alarak vatandaşları odağına alan bir ek bütçe teklifi hazırladıklarını belirtti.

Bakan, birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyonunun kaydedildiğini ve Türkiye’nin bu zorlu şartlardan etkilendiğini söyledi.

Nebati ay başındaki bir konuşmasında da Türkiye’de ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için sert tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettiğini anlatmıştı.

Hazine bakanı, TBMM’deki konuşmasında enflasyonla ilgili şunları kaydetti: “Ülke olarak geçmişte enflasyondan çok çektik. İktidara geldiğimiz andan itibaren enflasyonla mücadele ettik ve başarıya ulaştık. Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz.”

Bakan daha sonra enflasyonu dindirmek için birtakım vergi indirimleri getirdiklerinden bahsetti.

Diğer ülkelerin enflasyon verileri

Nebati, birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığını dile getirse de hiçbirinde durum Türkiye’deki kadar vahim değil. Örneğin, enflasyon Britanya’da yüzde 9, ABD’de yüzde 8,5 ve Almanya’da 7,4’le rekor kırmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre Türkiye’deki resmi enflasyon yüzde 73,5. Bağımsız kuruluş ENAG’ın hesabına göreyse enflasyon yüzde 160 seviyesinde.

Öte yandan, yıllık enflasyon Nebati’nin göreve geldiği Aralık 2021’de yüzde 36 seviyesindeydi.

Uzmanlar, Türkiye’deki enflasyon artışının diğer ülkelerden bu denli ayrışmasını para politikasındaki mantıksız kararlara bağlıyor. Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zorlamasıyla faiz indirimlerine başlamış, bu sebeple dolar kuru ve enflasyon hızla yükselmişti.