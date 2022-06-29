HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre tutuklandı

Önceki gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale başsavcılığının itirazının ardından tutuklandı.

Görsel: Twitter

Cemre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 20 Haziran’da elektronik posta yoluyla ismi açıklanmayan birinin ihbarının ardından 25 Haziran’da Bayramiç’te gözaltına alınmıştı. ‘Kandil’de PKK yöneticileri ile fotoğraf çektirdiği’ iddia edilen Cemre, 27 Haziran’da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Çanakkale başsavcılığının itiraz başvurusunun kabulünün ardından Cemre, evinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaya, oğlunun gözaltına alınması üzerine Twitter’dan bir video yayınlayarak şunları yazdı: “Oğlum ⁦@cihadebrari⁩ yıllar öncesinden beraat ettiği iddialardan önceki gün adli kontrolle serbest kalmıştı. Biraz önce savcının yakalama kararıyla bahçede çalışırken tekrar alındı ve götürüldü Güçlülerin hukukunda değil hukuk güçlü olduğunda zalimlerle hesaplaşmamız yakındır.”