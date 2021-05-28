Akşam Postası / 28 Mayıs 2021

Bu kin bitmez: Erdoğan, Gezi Parkı eylemcilerini ‘terörist’ ilan etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sekizinci yıldönümünde Gezi Parkı eylemlerine katılanları ‘terörist’ ilan etti.

Memişoğlu yaz ayları için umutlu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1 Haziran’da başlayacak aşılama kampanyasıyla yaz aylarının rahat geçirileceğini söyledi.

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Dünya Bankası’na göre Türkiye ekonomisinde büyüme aşılamaya bağlı

Dünya Bankası uzmanları Türkiye ekonomisindeki belirsizliğe dikkat çekerek “Büyüme aşılama başarısına bağlı olacak” dedi.

Peker’in örgütüne operasyon: Üç kişi gözaltında

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne yönelik operasyonda yakalama kararı çıkarılan üç kişi daha gözaltına alındı.

Mehmet Ağar: Marinadan ayrılmak istediğimi 10-15 gün önce bildirmiştim

Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, yöneticilik yaptığı Yalıkavak Marina’dan ayrılmak istediğini 10-15 gün önce bildirdiğini söyledi.

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Emniyet müdür yardımcısı: Toplum Soylu’nun açıklamalarından rahatsız

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, toplumun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarından rahatsız olduğunu belirtirken açığa alınmayı beklemediği mesajını verdi.

Demirtaş’a iki yıl altı ay hapis cezası

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a, eski Ankara başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik sözlerinden ötürü iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

İmamoğlu’na dört yıl hapis istemiyle iddianame

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle dört yıl bir aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Seçim yasası: Baraj yüzde 5’e iniyor; Türkiye 124 bölgeye ayrılıyor

AKP’nin yeni seçim kanunu çalışmasında barajın yüzde 5’e indirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Selvi debeleniyor: Soylu’dan sonra şimdi de TİP’li Ahmet Şık’a sığındı

HDP tarafından eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’a atfen ‘uydurma’ ifadeler yazmakla suçlanınca kendini ‘kulis haberciliği’ yaptığını öne sürerek savunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sonra bu kez de TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın sözlerine sığındı.

Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kobani eylemleri sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesine ilişkin davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sevgilisinin üç yaşındaki çocuğunu döverek öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri’de birlikte yaşadığı Emel Öner’in üç yaşındaki oğlu Alperen Ekinci’yi döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Harun Sezer, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Emel Öner ise beraat etti.

Basın İlan iktidar medyasını ihya etti, cezaların yüzde 97’si muhaliflere

Kamuoyundan saklanan Basın İlan Kurumu (BİK) rakamları, iktidar medyasının nasıl zengin edildiğini ortaya koyar nitelikte. 2020’de hükümete yakın medya kuruluşları, kamu kaynağından 141 milyon 932 bin TL’yi cebine koymuş.

Ankara’da bıçaklanan doktorun hayati tehlikesi var

Ankara’da bir hasta tarafından bıçaklanan doktorun hayati tehlikesi sürüyor. Elindeki kesik nedeniyle mesleğini yapamama riski var.

ABD’li bakan yardımcısı maskesine yazdı: İstanbul Sözleşmesi bizim

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ndençekilmesini ‘derin bir hayal kırıklığı’ olarak niteledi.

41 kadına tecavüzün cezası: Beş müebbet artı 1088 yıl hapis

Güney Afrika’da, 41 kadına tecavüzden hüküm giyen kişi beş kez müebbet ve 1088 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, ülkede verilen en uzun süreli hapis cezası.

AİHM, kırmızı iç çamaşırı göndermesi yapan İtalyan mahkemesini kınadı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir kadının kırmızı iç çamaşırı ve biseksüelliğine gönderme yapan İtalyan mahkemesini kınayarak devleti tazminat ödemeye mahkum etti.