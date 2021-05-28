Sevgilisinin üç yaşındaki çocuğunu döverek öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri’de birlikte yaşadığı Emel Öner’in üç yaşındaki oğlu Alperen Ekinci’yi döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Harun Sezer, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Emel Öner ise beraat etti.

Fotoğraf: DHA

38 yaşındaki Sezer, Alperen’i geçen yıl 15 Haziran’da Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi Güney Sokak’ta yumruk ve tekme darbeleriyle öldürmüştü.

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‘Yaralama’ gibi suçlardan sabıkası bulunan Sezer, çocuğun cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlığa gömmüştü.

Emel Öner, cinayetti bir hafta sonra Sezer’in akrabalarına anlatmış, bunu öğrenen Sezer kaçmıştı.

Sezer’in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner tutuklanmıştı. Alperen’in cesedi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra defnedilmiş, Sezer de 29 Haziran’da yakalanıp tutuklanmıştı.

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Sanıklar hakkında ‘çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme’ ve ‘öldürmeye yardım etme’ suçlarından dava açılmıştı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevlerinden katıldı. Alperen’in babası Serdal Ekinci ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

‘Vicdansız bir anne değilim’

Suçsuz olduğunu söyleyen Öner, ağlayarak yaptığı savunmada, şunları söyledi: “O geceyi yaşayan benim. O gece dehşet gecesiydi. Ben, öyle vicdansız bir anne değilim. Harun sürekli beni tehdit etti. Ben yandım, derdimi kimseye anlatamadım. Ben bir anneyim. Tek suçum o gün ölmemek. Adaletinize güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Öner’in yalan söylediğini öne süren Sezer ise şöyle konuştu: “Mahallemiz sürekli insan hareketliliğin olduğu bir yer. ‘Kimseye haber veremedim’ derken yalan söylüyor. Mezarın yerini dahi gösteren Emel’dir. Benim sabıkalarımdan sürekli bahsediyorlar ama benim en ufak bir suçum yok. Alperen için kendi çocuğumdan vazgeçtim. İyi niyetimin kurbanı oldum. Adaletinize güveniyorum.”

Mahkeme heyeti, Sezer’i, ‘çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulanmadı.

Heyet,Öner’in ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.