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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ağar: Marinadan ayrılmak istediğimi 10-15 gün önce bildirmiştim

Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, yöneticilik yaptığı Yalıkavak Marina’dan ayrılmak istediğini 10-15 gün önce bildirdiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ağar’ın ‘FETÖ’den tutuklanan Mübariz Gurbanoğlu’na ait marinaya ‘tehditle el koyduğunu’ öne sürmüştü. İddiayı reddeden Ağar, marinanın sahibi değil profesyonel yöneticisi olduğunu söylemişti. Ağar’ın görevden alındığı yönünde bugün haberler çıkmıştı.

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Sözcü’den Yaşar Anter’e konuşan Ağar, ameliyat olmasının ardından İstanbul’daki evinde dinlendiğini ifade etti.

Eski bakan, “Ben bu olaylar başladığı anda yönetim kurulu başkanlığından ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana” dedi.

Ağar şunları anlattı: “Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de yok.”

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