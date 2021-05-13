Ağar’dan ‘Mafya çöker’ sözü için özür

Eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina için söylediği “Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır” sözünün ardından özür diledi.

Fotoğraf: DHA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ağar’ın ‘FETÖ’den tutuklanan Mübariz Gurbanoğlu’na ait marinaya ‘tehditle el koyduğunu’ öne sürmüştü.

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İddiayı yalanlayan Ağar ise marinanın sahibi değil yöneticisi olduğunu belirtmiş, “Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır” demişti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Türkiye eski Türkiye değil” demiş, devletin ‘kıytırık bir mafyanın marinaya çökmesine’ izin vermeyeceğini belirterek tekzip beklediğini dile getirmişti.

Ağar, bugün Sözcü TV’de yayına çıkarak özür diledi. Ağar, tüm eleştirilere hak verdiğini, olayın kızgınlığı nedeniyle sürçülisanın söz konusu olduğunu ifade etti.

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Ağar şöyle devam etti: “Çünkü bugün görev yapan emniyet teşkilatı mensupları çok değerli, çok nadide arkadaşlarımız. Bizim zamanımızda da çok küçük rütbelerde görev yapıyorlardı. Bugün Türkiye’de organize suç örgütlerine nefes aldırmıyorlar, göz açtırmıyorlar. Dolayısıyla benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımız incittiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum.”

Soylu’yu takdirle takip ettiğini, görevini başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade eden Ağar, “O gün ağzımızdan kızgınlıkla çıkan bir söz oldu, ertesi gün gazetede (Açıklama Sözcü’de yayınlanmıştı) çıktıktan sonra rahatsız oldum ben. Buradaki kusur benim” dedi.

‘Rica üzerine kabul ettim’

Ağar, neden marinaya yönetici olduğuna dair soruyu şöyle yanıtladı: “Siyaseti bıraktıktan sonra bazı holding ve şirketlerden yönetim kurulu üyelikleri teklifi geldi, kabul etmedim, etmem de… Cumhurbaşkanımızla Azerbaycan devlet başkanı arasında kardeşliğe yakın bir ilişki var. Merhum Haydar Aliyev’den bu yana ‘iki devlet bir millet’ anlayışı var. Üç dört sene önce bu görev marina sahiplerinin ricası üzerine ben bu görevi kabul ettim. Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesi amacıyla bu görevi kabul ettim. Teklif marina sahiplerinden gelmiştir.”

Ağar, Mübariz Gurbanoğlu’nun defalarca ABD’ye giderek Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini belirterek “Bir seferinde beraber gittik, benim gidiş-gelişimden de devletin bilgisi vardır” dedi.