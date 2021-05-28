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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Bankası’na göre Türkiye ekonomisinde büyüme aşılamaya bağlı

Dünya Bankası uzmanları Türkiye ekonomisindeki belirsizliğe dikkat çekerek “Büyüme aşılama başarısına bağlı olacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Bankası, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu’yla ilgili bir panel düzenledi. 

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Makroekonomi, Ticaret ve Yatırım Birimi Kıdemli Ekonomisti David Knight, diğer etkenleri de şöyle sıraladı: “Türkiye’nin dış şoklara karşı tamponlarını güçlendirmesi ve para politikasını sıkı tutması gerekiyor. Özellikle ABD ve diğer bazı gelişmiş ülkelerin para politikasını sıkılaştırması Türkiye’nin cari açık finansmanını olumsuz etkileyebilir.”

Dünya Bankası Kalkınma Programı Müdürü Heba Elgazzar da Türkiye’nin insan kaynaklarını yönetmede adımlar atması, sürekli genç işgücü sağlanan dönem sona erdiği için yaşlı nüfusun daha verimli çalışma alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Elgazzar, yoksulluğun 2012 yılı seviyesine yükseldiğine işaret ederek bu durumun istikrarlı ve dezavantajlı gruplara erişim sağlayan programlarla tersine döndürülebileceğini belirtti.

Yoksulluk uyarısı

Nisan ayında yayınlanan Türkiye Ekonomik İzleme Raporu’nda 2020’de yüzde 12,2’ye yükselen yoksulluk oranının pandemi öncesi seviyelere dönüşünün zor olacağı belirtilmişti.

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Raporda ayrıca yükselen enflasyon, uluslararası rezervlerde düşüş, lirada zayıflama, cari açıkta sert bir artış ve şirketlerde finansal stres getirdiğine de dikkat çekilmişti.

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