AKP’li vekilden AA’nın ‘Peker’e verilen koruma kararı’ haberine tepki

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Anadolu Ajansı’nın (AA) servis ettiği organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e verilen koruma kararı belgelerine ilişkin ‘FETÖ izi bulundu’ başlıklı haberine tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

AA, Peker’e verilen koruma polisine ilişkin, ‘Suç örgütü elebaşı Sedat Peker’e ‘DHKP-C tehdidi’ bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi’ başlıklı bir haber paylaşmıştı.

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Haberde yer alan belgede, dönemin il emniyet müdürü Selami Altınok ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın ve dönemin Ankara Valisi Vasıp Şahin‘in imzasının bulunduğu görülmüştü.

Anadolu Ajansı, imzaların olduğu belgeyi silerek haberi yeniden yayınlamıştı.

Altınok, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

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“Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve ‘FETÖ izi bulundu’ başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir.

Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.

Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur.”