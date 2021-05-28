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Yaramazlara biraz batar!

Emniyet müdür yardımcısı: Toplum Soylu’nun açıklamalarından rahatsız

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, toplumun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarından rahatsız olduğunu belirtirken açığa alınmayı beklemediği mesajını verdi.

Çalışkan. (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne yönelik operasyonun ardından yayınladığı videolardan birinde, Soylu’nun kendisine polis koruması verdiğini, süresinin de uzatıldığını söylemişti.

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Bakan ise koruma kararının kendi döneminde kaldırıldığını belirtirken, şunları anlatmıştı: “16 Ocak 2015. DHKP/C’nin Sedat Peker’e, ilgili kişiye tehdit. 26 Ocak 2015 ‘Ben koruma istemiyorum’, daha sonra ‘Ben istiyorum’ diyor. Tekrar komisyon toplanıyor, istihbarat ve terör bir araya geliyor ve kendisine koruma veriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Şimdi şu adam, Nurettin Demir. Biz nelerle uğraşıyoruz… Nurettin Demir, Kadıköy eski ilçe emniyet müdürü. Kardeşi Nurten Demir, 1992’de DHKP/C’den öldürdü, diğer kardeşi DHKP/C ile iltisaklı. Sanal tehditle, kurgu bir tehditle… Ben içişleri bakanıyım. İstanbul’da her dönem kimlere koruma verildiğini bilemeyebilirim.”

‘Neden açığa alacaklar?’

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan Çalışkan, iddialara dair “Allah’a sığınıyorum” dedi.

Müdür yardımcısı, “Açığa alınmayı bekliyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta sayın cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim.”

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Çalışkan, “Soylu’nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu?” sorusuna da “Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil” diye karşılık verdi.

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