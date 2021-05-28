Dolar ve avro haftayı rekorla kapattı

Döviz kuru haftayı yeni bir rekorla kapattı. Dolar 8,60’ı geçerek tarihi rekorunu kırarken, avro da 10,47’nin üzerini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Dolar ve avroda haftanın ikinci yarısından itibaren başlayan yükseliş, cuma günü de devam etti.

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Dolar gün içinde 8,61’i gördükten sonra kapanışı 8,58 bölgesinden yaptı.

Avro ise öğle saatlerine doğru 10.47’i gördükten sonra kapanışa doğru 10.45’e çekildi.

Avro/TL hafta başında 10,23, dolar/TL ise 8,40 seviyesinden işlem görüyordu. Böylece TL’de pazartesinden bu yana kayıp yüzde 3’e yaklaşmış oldu.

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TL’nin diğer para birimlerinden negatif ayrışmasında enflasyona dair soru işaretleri, iç siyasi gündem etkili. Haziranda şirketlerin borç geri ödemesi için dolar talebinin artmasının da kuru yukarı taşıdığı belirtiliyor.