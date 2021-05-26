Tarihi zirveye yaklaşan dolar/TL, ‘Peker’ gündemiyle negatif ayrışıyor

Küresel piyasalarda dolar zayıf bir seyir izlemeyi sürdürürken dolar/TL ise iç siyasi gündemin nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerle yükseldi. Bankacılar bugün siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dün öğleden sonra belirginleşen satış baskısıyla avro/TL tarihi zirveyi görürken dolar/TL 8.4885’e kadar yükseldi. BIST 100 endeksinde dün yüzde 3.6 kayıp yaşandı. TL’deki değer kaybı gelişmekte olan para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kazandığı bir günde yaşandı.

Reklam

Birçok bankacı dün piyasalardaki satış baskısına tam olarak anlam veremediklerini ifade etti. Ancak genel görüş CHP’nin tekrarladığı seçim çağrısı ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yaptığı açıklamaların siyaseti nasıl etkileyeceği hakkındaki belirsizlik olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan henüz sürece ilişkin bir yorum yapmadı. Bugün partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak olan Erdoğan’ın açıklamalarını yakından takip edilecek.

Muhalefet son aylarda ekonomi başta olmak üzere iktidarın yönetim kabiliyetini kaybettiğini belirterek sık sık seçim çağrısında bulunuyor. Ancak AKP ve MHP seçim tarihinin 2023 olduğunu, kendilerinin yeniden iktidar olacağını savunuyor.

Reklam

TL’nin dünkü seyri satış baskısının tamamen Türkiye özelinde olduğunu da gösterdi. Gelişmekte olan para birimleri genelinde dün yüzde 0.1 ile yüzde 0.6 arasında değer kazancı yaşanırken TL, dolar karşısında günü yüzde 0.6 civarında değer kaybı ile tamamladı.

Yurt içinde ayrıca Erdoğan’ın bugün ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile video konferans yöntemiyle toplantı da izlenecek.

Dolar/TL sabah saat 08:46’da 8.4365/8.4450 seviyesinde, avro/TL aynı saatte 10.3427/10.3540, sepet bazında TL 9.3896/9.4162 düzeyindeydi.

Öte yandan 5 yıl vadeli CDS aynı saatte 400/405 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar TL’nin hem dünyadaki yüksek faiz oranlarına, hem de dolardaki değerlenmeye karşı oldukça hassas bir para birimi olduğuna dikkat çekerken, yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarından uzak durmaya devam ediyor.

Yabancı yatırımcılar tarihi düşük seviyelere indirdikleri Türkiye yatırımlarını son haftalarda sınırlı artırdı. Ancak geçmiş seviyelerle kıyaslandığında bu artışa rağmen yabancı payı tarihin en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor.

Bugün iç piyasada Hazine’nin doğrudan satış yolu ile yaptığı avro cinsi borçlanmalar da takip edilecek.

Takip edilmeye devam edilen konular arasında S&P’nin olası Türkiye not güncellemesini, ABD’de öncü enflasyon göstergesi olan PCE verileri de yer alıyor.