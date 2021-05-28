Yalıkavak Marina, Ağar’ın görevinin sona erdiğini bildirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın şirketteki yönetim kurulu başkanlığı görevinin sona erdiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ağar’ın ‘FETÖ’den tutuklanan Mübariz Gurbanoğlu’na ait marinaya ‘tehditle el koyduğunu’ öne sürmüştü. İddiayı reddeden Ağar, marinanın sahibi değil profesyonel yöneticisi olduğunu söylemişti.

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Bugün Sözcü’den Yaşar Anter’e konuşan Ağar, Marina’dan ayrılmak istediğini 10-15 gün önce bildirdiğini söylemişti.

Yalıkavak Mahallesi’nde faaliyet gösteren marinanın açıklamasında şirketin Ağar’ın, 17 Mayıs’ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ağar’ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Mehmet Ağar’ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz.”