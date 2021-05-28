Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalıkavak Marina, Ağar’ın görevinin sona erdiğini bildirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın şirketteki yönetim kurulu başkanlığı görevinin sona erdiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ağar’ın ‘FETÖ’den tutuklanan Mübariz Gurbanoğlu’na ait marinaya ‘tehditle el koyduğunu’ öne sürmüştü. İddiayı reddeden Ağar, marinanın sahibi değil profesyonel yöneticisi olduğunu söylemişti.

Reklam

Bugün Sözcü’den Yaşar Anter’e konuşan Ağar, Marina’dan ayrılmak istediğini 10-15 gün önce bildirdiğini söylemişti.

Yalıkavak Mahallesi’nde faaliyet gösteren marinanın açıklamasında şirketin Ağar’ın, 17 Mayıs’ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ağar’ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Mehmet Ağar’ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz.”

Reklam

Mehmet Ağar: Marinadan ayrılmak istediğimi 10-15 gün önce bildirmiştim

Ağar’dan ‘Mafya çöker’ sözü için özür

Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok

SON HABERLER

Dolar/TL tarihi zirveyi gördü

Dolar/TL, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik devam eden endişeler ve ABD verilerinin beklenenden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesiyle 8,58’lik tarihi zirvesini gördü.

Selvi debeleniyor: Soylu’dan sonra şimdi de TİP’li Ahmet Şık’a sığındı

HDP tarafından eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’a atfen ‘uydurma’ ifadeler yazmakla suçlanan ve bunu ‘kulis haberciliği’ diye savunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın cezaevindeki Demirtaş’la görüşmesinden aktardıklarının kendisini doğruladığını söyledi.