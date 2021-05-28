Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya ’10 paralık dava’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘Twitter paylaşımı ve TRT Haber’deki açıklamaları nedeniyle ’10 paralık dava’‘ açtıklarını duyurdu.

Soylu, söz konusu Twitter paylaşımında kendisini çektiği videolarda hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e “Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir ağabeyin var” diye seslenmişti.

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Bakan daha sonra çıktığı TRT Haber canlı yayınında CHP liderini tekrar şu sözlerle hedef göstermişti: “Türkiye ana muhalefet başkanını sistemine oturtmuş, onu ‘speaker’ haline getirmiş bir operasyonla karşı karşıya.”

Avukat Celal Çelik, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kendisi ile ilgili ifşaatlar karşısında istifa erdemini göstermesi gerekirken, polemiklerle koltuğunu korumaya çalışan ve alışkın olduğu üzere iftiralara başvuran Süleyman Soylu hakkında (13 Mayıs 2021 tarihli Twitter paylaşımı ve 19 Mayıs 2021 tarihli TRT Haber kanalında yapmış olduğu açıklama nedeniyle) 10 paralık dava açtık!

Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhataba biçtiği değer gereğince… Hiç kimse genel başkanımızı suç örgütleri ve mafya liderleri ile yan yana gösteremez! Onların emrinde olduğu ahlaksız iftirasını atamaz. İftira ve hesabını soracağız.”