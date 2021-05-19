İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Amerikan büyükelçileriyle görüşmem. O hatayı bir kere yaptım” dedi.

Fotoğraf: AA

Soylu, TRT Haber’de canlı yayında soruları yanıtlıyor.

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Süleyman Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Bekçilik sistemi sayın cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye emanet ettiği, Türkiye’nin asayişini başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemin adıdır.

*(Devlet-mafya ilişkileri iddialarına ne diyorsunuz?) Bizim milletimiz iftiraya uğramış bir millettir. Bir takım rakamlar vereceğim. İddiaların nereden kaynaklandığını da sonra anlatacağım. Milletimiz o kadar rahat görecek ki. Türkiye uyuşturucuyla en büyük mücadelesini yapıyor.

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*Bu mücadelede Avrupa, Türkiye’yi her raporunda tebrik eder.

İçişleri bakanı ‘Bataklık Operasyonu’ isimli bir uyuşturucu operasyonundan bahsederek organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in de içinde olduğu bir fotoğrafı ekrana getirdi.

Bakan söz konusu operasyonun içinde ‘FETÖ’nün olduğunu iddia etti.

*Kolombiya işi nedir? Kolombiya’da geçen yıl bir kokain yakalanıyor. Yakalandığı tarih 10 Haziran. Tweet atıyorlar bu da ayrı bir usül yani. Türkiye civarına gideceği iddia ediliyor. Bu kokain olayı çıkar çıkmaz narkotik başkanı bana geliyor. Dedim ki “Hemen irtibat” kurun.

*Allem ettik kallem ettik şu an ‘FETÖ’nün kucağında olmaya çalışan bir suç örgütü için Arjantin’e adam gönderdik.

*25 Haziran’da toplantı yapıldı. Sonuç şu: Bunlar bize herhangi bir yazılı belge vermediler ama “Bu operasyonu gerçekleştiren Balkan grubu.” Kılıçdaroğlu, 2020 tarihinde Balkanlarda kimin olduğuna bakarsa… ‘FETÖ’, Amerika’dan destek alanlar…

*Bütün bunların yanı sıra diyor ki Panama. O da tweet’le çıktı. Geleceği yer neresi? Mersin. Malın geleceği ilk yer İtalya, gemiye mi yüklüyor hayır konteynır. Üç gün bekleyecek. Öyle bir operasyon çekiliyor ki Türkiye bunu koordine ediyor gibi. Biz dedik tamam koordine edelim.

*(Özgür Özel’in Peker’le Soylu arasında aracı gazeteci olduğu yönünde açıklamaları) Türkiye ana muhalefet başkanını sistemine oturmuş, onu ‘speaker’ haline getirmiş bir operasyonla karşı karşıya.

İçişleri bakanı Cumhuriyet gazetesini bazı manşetleri göstererek hedef gösterdi, “Bir dönem ‘FETÖ’nün esiri olmuş Cumhuriyet” dedi.

*Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile birlikte 15 Temmuz’un failidir.

Güncellenecek…

Ne olmuştu?

Dün CHP’li Özgür Özel, bir gazetecinin Peker’le Soylu arasında arabuluculuk yaptığını belirtmiş, sosyal medyada Özışık kardeşlerin adı ortaya atılınca Hadi Özışık, Özel’i ‘siyasi namussuzluk’la suçlamış ve “Ne Peker’le ne Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat’a” demişti.

Bunun üzerine Peker, Twitter’dan art arda Hadi Özışık’la görüntülü konuştuğu iki video yayınlayarak şunları kaydetmişti: “Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık – Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. 2) Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!“

Süperhaber.tv’ye konuşan Soylu, Özışık kardeşleri tanıdığını belirterek, “Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım. Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı“ demişti.

Bu gelişmelerin ardıdan bugün sabaha karşı Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Hadi Özışık “Sayın Süleyman Soylu’nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm” diyerek bakandan özür dilemişti.