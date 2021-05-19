CHP’li Ağbaba’dan Soylu’ya: Sende onur varsa o koltukta bir dakika oturmazsın

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hadi Özışık’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında ‘aracılık’ yaptığının ortaya çıkması üzerine Soylu’ya seslendi: “Sende onur varsa o koltukta bir dakika daha oturmazsın.”

ANKA’ya konuşan Ağbaba, “Bir gazeteci, çete lideriyle içişleri bakanı arasında aracılık yapıyor, net olarak ortaya çıkmıştır. Çetenin, uyuşturucu liderlerinin devleti, siyasetçileri, ülkenin bakanlarını teslim aldığı bir manzarayla karşı karşıyayız” dedi.

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‘Süleyman Soylu’nun Hadi Özışık’a da koruma verdiğinin anlaşıldığını’ belirten CHP’li vekil, şunları kaydetti: “İçişleri Bakanı hala muhalefeti suçluyor. Koltukta oturduğu her dakika, Türkiye için utançtır ve tabii ki bu organizasyonun başı saraydadır. Türkiye bir ‘cumhur ittifakı’ ve mafya tarafından yönetilmektedir ve mafyaya teslim olmuş durumdadır. Türkiye, filmlerde gördüğümüz gibi yönetiliyor. Türkiye bu ayıptan kurtulmalıdır.

At izi it izine karışmıştır. Artık bunlar ülkeyi yönetemiyor, derhal erken seçime gidilmelidir. Türkiye bu yükten derhal kurtulmalıdır. Türkiye, hiçbir zaman çetelerle iş birliği yapan insanlar tarafından yönetilemedi. Bir taraftan eski İçişleri Bakanı, bir taraftan mevcut İçişleri Bakanı ve bir taraftan onları kavga ettirip izleyen bir Cumhurbaşkanı… Bu ayıbın en büyük sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Ne olmuştu?

Dün CHP’li Özgür Özel, bir gazetecinin Peker’le Soylu arasında arabuluculuk yaptığını belirtmiş, sosyal medyada Özışık kardeşlerin adı ortaya atılınca Hadi Özışık, Özel’i ‘siyasi namussuzluk’la suçlamış ve “Ne Peker’le ne Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat’a” demişti.

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Bunun üzerine Peker, Twitter’dan art arda Hadi Özışık’la görüntülü konuştuğu iki video yayınlayarak şunları kaydetmişti: “Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık – Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. 2) Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!“

Süperhaber.tv’ye konuşan Soylu, Özışık kardeşleri tanıdığını belirterek, “Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım. Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı“ demişti.

Bu gelişmelerin ardıdan bugün sabaha karşı Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Hadi Özışık “Sayın Süleyman Soylu’nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm” diyerek bakandan özür dilemişti.