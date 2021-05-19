Soylu ‘Bir yıldır görmedim’ demişti: Eylülde Süleyman Özışık’la canlı yayındaymış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le arasında arabuluculuk yapan gazeteci olarak adının anılmasının ardından, “Geçen yıl hazirandan beri görmedim” dediği Süleyman Özışık’la eylül ayında canlı yayına katılmış.

Fotoğraf: TGRT Haber

Dün CHP’li Özgür Özel, bir gazetecinin Peker’le Soylu arasında arabuluculuk yaptığını belirtmiş, sosyal medyada Özışık kardeşlerin adı ortaya atılınca Hadi Özışık, Özel’i ‘siyasi namussuzluk’la suçlamış ve “Ne Peker’le ne Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat’a” demişti.

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Bunun üzerine Peker, Twitter’dan art arda Hadi Özışık’la görüntülü konuştuğu iki video yayınlayarak şunları kaydetmişti: “Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık – Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. 2) Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!“

Süperhaber.tv’ye konuşan Soylu, Özışık kardeşleri tanıdığını belirterek, “Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım. Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı“ demişti.

Bu gelişmelerin ardıdan bugün sabaha karşı Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Hadi Özışık “Sayın Süleyman Soylu’nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm” diyerek bakandan özür dilemişti.

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Ancak bu özrü Özışık kardeşleri kurtarmaya yetmedi ve Soylu dün duyurduğu üzere ikili hakkında suç duyurusunda bulundu. Soylu, başsavcılığa sunduğu dilekçede de Özışık’la en son 20 Haziran 2020’de görüştüğünü yineledi.

Ancak Soylu 20 Haziran’dan sonra Süleyman Özışık’la TGRT Haber’in gündem özel yayınına katılmış.

Soylu 23 Eylül 2020 tarihli programda Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yayın koordinatörü Yücel Koş ve yine aynı gazetenin yazarı Özışık’ın sorularını yanıtlamış.

Soylu’nun Twitter hesabından katılacağını duyurduğu programın, Youtube’da kaydı da bulunuyor.