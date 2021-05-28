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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomiye güven dokuz ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 1,3 oranında azalarak 92,6 değerine geriledi. Endeks böylece Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.

Fotoğraf: Reuters

Beş farklı endeksin birleşimiyle ortaya çıkan ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumu, beklenti ve eğilimlerini özetliyor. Endeksin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

TÜİK verilerine göre, bu ay ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre mayıs ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 77,3 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azalarak 107,1 değerini almıştı.

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Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,2 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 100,9 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3 oranında artarak 79,6 olarak kaydedildi.

Tüketici güveni son iki yılın dibinde

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