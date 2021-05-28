Seçim yasası: Baraj yüzde 5’e iniyor; Türkiye 124 bölgeye ayrılıyor

AKP’nin yeni seçim kanunu çalışmasında barajın yüzde 5’e indirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre AKP’li hukukçuların uzun süredir yürüttüğü çalışmada seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7 ya da yüzde 5’e indirilmesi üzerinde çalışıldığı hatırlatıldı.

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AKP içinde yüzde 7’de uzlaşıldığı belirtilirken, ancak cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için partilerin tek başına veya birlikte en az yüzde 5 oyu bulunması gerektiği yolundaki anayasal şarttan hareketle, MHP’yi de ikna edecek bir oran üzerinde durularak barajın yüzde 5’e indirilmesi görüşünün ağırlık kazandığı kaydedildi.

İttifak içi baraj

Çalışmalar esnasında gündeme gelen ‘ittifak içi baraj’ düzenlemesi ise öngörülmüyor. Çalışmada, yeniden düzenlenecek seçim çevrelerinin yedi milletvekiliyle sınırlandırılması, bu durumda da Türkiye’nin 124 seçim bölgesine ayrılması görüşü öne çıkıyor.

Vekil transferi

Seçim düzenlemesinde milletvekili transferi ve TBMM’de siyasi parti gruplarının kurulabilmesinin önüne geçilmesine yönelik bir adım da yer alıyor.

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Transfer uygulaması 2018’de İYİ Parti-CHP arasında yapılmıştı. AKP’nin o dönem beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Haziran 2018’deki seçime katılımını tartışmaya açması üzerine, CHP’li 15 milletvekili ‘millet ittifakı’ı ortağı İYİ Parti’ye geçmişti. Bu transferlerle İYİ Parti 20 milletvekiline ulaşarak Meclis’te grup kurmuş, hemen ardından Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini resmen ilan etmişti. CHP’li vekiller de partisine dönmüştü. Haziran 2018 seçiminde İYİ Parti yüzde 10 almış, 43 milletvekili çıkarmıştı.

‘Millet ittifakı’na yönelmesinler diye

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberinde AKP’nin barajı geçme umudu kalmayan küçük partilerin ‘millet ittifakı’na yönelmesinin önlenmesine kafa yorulduğu aktarıldı. Bu nedenle de MHP’nin de onay vermesi halinde küçük partilerde ‘tek başına veya yeni ittifaklar kurma ümidi’ oluşturacağı için barajın yüzde 5’e indirilmesi görüşü ağırlık kazandı.

Siyasi partilere yapılacak Hazine yardımı da seçim barajına eşitlenecek veya mevcut yasada olduğu gibi yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımından yararlanmayı sürdürecek.