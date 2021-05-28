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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’na dört yıl hapis istemiyle iddianame

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle dört yıl bir aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: İBB

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019’daki İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermişti. Yediye dört oy çokluğuyla alınan karar ‘sandık kurullarının oluşturulmasında yapılan usulsüzlüklere’ dayandırılmıştı. Seçim, 23 Haziran 2019’da yenilenmişti.

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İmamoğlu, “YSK’yı kınıyorum. Baskılara boyun eğdiler. YSK’da o haince kararı alanlara söylüyorum. Buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının torunlarının hayatlarını kurtaracağım” demişti.

Karar nedeniyle YSK üyeleri hakkındaki sözleri soruşturma konusu yapılan İmamoğlu, iddianamede ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’le suçlandı.

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