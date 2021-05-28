Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kobani eylemleri sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesine ilişkin davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Diyarbakır’da, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde hükümetin IŞİD’in Kobani kuşatmasındaki tutumuna karşı protestolar toplumsal olaylara dönüşmüş, 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Reklam

Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesiyle ilgili 41 kişi hakkında açılan dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş ve mahkeme 24 Nisan 2017’de hükmünü açıklamıştı. 16 sanık hakkında beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet kararı verilmişti. Ancak geçen şubat ayındaki kararında Yargıtay, Yasin Börü’nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği belirterek hükmü bozmuş, dava yeniden görülmeye başlamıştı.

AA’nın haberine göre Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müşteki avukatları katıldı. Bazı sanık avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadığı zapta geçirildi.

Mahkeme başkanı, önceki celseda alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin tarafların beyanını aldı. Ardından esasa ilişkin mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.

Reklam

Savcı, mütalaasında, sanıklardan 20’si hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ikisi için ise beraat talebinde bulundu. Savcı ayrıca firari üç sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Sanıklar, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mazeretsiz duruşmaya katılmayan sanık avukatlarının yerine avukat görevlendirilmesi için ilgili barolara müzekkere yazılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 25 Haziran’a erteledi.