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Yaramazlara biraz batar!

Milli parktan böcek toplayan ‘biyokaçakçı’ya ceza

Antalya’daki Termessos Milli Parkı’nda 133 böcek tür ve türevlerini yasadışı toplayan kişiye 80 bin TL para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Güllük Dağı Termessos Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekipleri, bir kişinin milli parkta izinsiz faaliyette bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen Rus uyruklu kişiye 80 bin 465 lira ceza kesildi.

El konulan 133 böcek tür ve türevleri sergilenmek üzere Termessos İnteraktif Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’ne götürüldü.

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