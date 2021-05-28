Beyzbol maçında, ‘Trump kazandı’ pankartı açan ikili stadyumdan atıldı

ABD’de oynanan bir beyzbol maçında, “Trump kazandı, ABD’yi kurtar” yazılı pankart açan iki kişi stadyumdan atıldı.
Geçen yıl kasım ayındaki başkanlık seçimini kaybederek koltuğu Joe Biden’a bırakan eski başkan Donald Trump’ın iki destekçisi New York kentindeki Yankee Stadyumu’nda pankart açtı.
New York Yankees’in Toronto Blues takımıyla karşı karşıya geldiği maçta açılan pankart tribünlerdeki çoğu kişi tarafından ıslıklandı ve yuhlandı. Aşağıda oturan sporseverlerden bazıları tribünün ikinci katından sarkan dev pankartı aşağı çekmeye çalıştı.
Spor sahasında siyaset yapan ikili güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra Facebook’ta paylaşılan videoda birinin kelepçeyle dışarı çıkarıldığı görüldü.
İkili dışarı çıkarılıp pankart kaldırıldıktan sonra tribünlerden yine alkış koptu; bu kez güvenlik görevlilerini tebrik etmek için!