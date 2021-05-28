Selvi debeleniyor: Soylu’dan sonra şimdi de TİP’li Ahmet Şık’a sığındı

HDP tarafından eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’a atfen ‘uydurma’ ifadeler yazmakla suçlanınca kendini ‘kulis haberciliği’ yaptığını öne sürerek savunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sonra bu kez de TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın sözlerine sığındı.

Selvi, 14 Mayıs’taki köşesinde, Demirtaş’ın sözleriymiş gibi ‘çift tırnak içinde’ şunları aktarmıştı: “Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir.”

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HDP yönetimi ise bu sözlerin tümüyle uydurma olduğunu belirterek “Sayın Demirtaş’ın hiçbir basın kurumuna, söz konusu yazıda belirtilen sözleri içeren herhangi bir demeci yoktur” denmiş, gazete ve yazardan özür beklediğini ifade etmişti.

Günler sonra konuyu tekrar köşesine taşıyan Selvi, özür dilemek bir tarafa, ‘kulis haberciliği’ yaptığını belirterek, ‘puzzle’ın parçalarını bir araya getirdiğini’, Demirtaş’ın ağzından aktardıklarının ‘kulis’ olduğunu kaydetmiş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun benzer içerikteki ifadelerini örnek göstermişti.

Selvi bugünkü köşesinde kendini savunmak için Şık’ın, Tele1’deki bir programda Demirtaş’la görüşmesinden aktardığı ifadelere yer verdi.

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Demirtaş’la görüşmesinde ‘HDP’ye bakanlık’ konusunu sorduğunu ifade eden Şık, eski eş başkanın şu yanıtı verdiğini aktarmıştı: “Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık. Ben, ‘Hadi bakalım iktidara ortak olup bakanlık da alırsınız ama size İçişleri Bakanlığı’nı vermezler’ diyerek espri yaptım.”

Bu ifadeleri “Demirtaş’ın saz çaldığını biliyorduk ama sıkı espri de yapıyormuş” diye değerlendiren Selvi, “Bir defa konuşma tam aktarıldığı şekilde değil. Ama netice itibarıyla Demirtaş da doğruluyor” diye yazdı.

Selvi, Demirtaş’ı da HDP’yi de ciddiye aldığını ve dikkatle izlediğini de belirtti: “2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin eğiliminin etkili olacağına inanıyorum. İşin espri kaldırır yanı yok.”