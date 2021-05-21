HDP’nin özür beklediği Selvi, Soylu’ya sığındı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a atfen ‘uydurma’ ifadeler yazmakla suçladığı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kendini savunmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine sığındı.

Selvi, 14 Mayıs’taki köşesinde, Demirtaş’ın sözleriymiş gibi ‘çift tırnak içinde’ şu sözleri aktarmıştı: “Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir.”

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HDP yönetimi ise bu sözlerin tümüyle uydurma olduğu belirtilerek “Sayın Demirtaş’ın hiçbir basın kurumuna, söz konusu yazıda belirtilen sözleri içeren herhangi bir demeci yoktur” denmiş, gazete ve yazardan özür beklediğini ifade etmişti.

Selvi bugünkü köşesinde ‘kulis haberciliği’ yaptığını belirterek, şunları kaydetti: “Ben, Demirtaş’ın, HDP’nin hükümette yer alması için yapılan pazarlıkların ipucunu veren değerlendirmesini yansıtmışım. Gazeteciler her zaman demeçleri yazmazlar, kulis haberciliği diye bir şey vardır. Birçok şeyin perde arkasını da kulis haberlerinden okuruz. Kulis haberciliği, gazeteciliğin esasıdır.”

‘Puzzle’ın parçalarını bir araya getirdiğini’ anlatan Hürriyet yazarı, Demirtaş’ın ağzından aktardıklarının ‘kulis yazısı’ olduğunu kaydetti ve İçişleri Bakanı Soylu’nun TRT’deki bir programında benzer içerikteki ifadelerini örnek gösterdi.

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İçişleri bakanının açıklamalarına kulak vermemiz gerektiğini ifade eden Selvi, Soylu’nun “Mesele sadece bakanlık değil, başka işler de var. İki bakanlık. Yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Birisi başkan yardımcılığı. Direkt Kandil, buradaki iş tutanlarıyla. Öteki Kültür ve Turizm Bakanlığı” dediğini hatırlattı.

Selvi yazının sonunu ise şu ifadelerle getirdi: “Ben yazınca esip kükreyen HDP, hadi İçişleri Bakanı Soylu’nun iddialarına yanıt ver.”