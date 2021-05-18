HDP, Abdulkadir Selvi’den özür bekliyor

HDP, partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi yalanladı.

Selvi, 14 Mayıs’taki köşesinde, Demirtaş’ın sözleriymiş gibi ‘çift tırnak içinde’ şu sözleri aktarmıştı: “Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir.”

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HDP’nin yazılı açıklamasında, bu sözlerin tümüyle gerçek dışı, hayal ürünü ve uydurma olduğu belirtilerek “Sayın Demirtaş’ın hiçbir basın kurumuna, söz konusu yazıda belirtilen sözleri içeren herhangi bir demeci yoktur” dendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Hürriyet gazetesinin ve gazetenin köşe yazarı Abdülkadir Selvi’nin bu yalanı düzeltmelerini, partimizden ve Sayın Demirtaş’tan özür dilemelerini bekliyoruz. Konuyla ilgili, Sayın Demirtaş’ın da görüşüne başvurma gereksinimi duyulduğundan, yazının yayımlandığı günden sonra yapılan ilk avukat görüşü beklenmiş dolayısıyla bu tekzip açıklaması gecikmiştir.”