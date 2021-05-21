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Yaramazlara biraz batar!

Selvi’nin ‘iddianamesi’ni Demirtaş’ın avukatı çürüttü: Herkes aptal mı?

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’a atfen kaleme aldığı ifadeler ‘uydurma’ çıkınca kendini ‘kulis haberciliği’ yapmakla savunup HDP’ye yüklenen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye yanıt gecikmedi. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Selvi’ye, “Demirtaş beş senedir hangi kulise çıkmış?” diye sordu.

Selvi, 14 Mayıs tarihli köşe yazısında, Demirtaş’ın sözleriymiş gibi ‘çift tırnak içinde’ şu ifadeleri aktarmıştı: “Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim’i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir.”

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HDP, 18 Mayıs’ta ifadeleri, ‘tümüyle gerçek dışı, hayal ürünü ve uydurma’ diye nitelemiş, Demirtaş’ın hiçbir basın kurumuna böyle bir demeç vermediğini belirterek Hürriyet ve Selvi’den özür beklediğini duyurmuştu.

Beklenen özür gelmediği gibi Selvi bugünkü yazısında ‘üste çıkarcasına’ bir dille ‘kulis haberciliği’ yaptığını belirtip “Gazeteciler her zaman demeç yazmazlar, kulis haberciliği diye bir şey vardır” ifadesini kullanmış, dahası Demirtaş’tan yaptığı ‘alıntı’ya ‘delil’ olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerini göstermişti.

Karaman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Selvi’ye yanıt verdi: “Abdülkadir Selvi! Demirtaş’ın ağzından aktardığın sözlerin yalan olduğu ortaya çıkınca şimdi kalkıp “Kulis bilgisi” diyerek kıvırıyorsun. Sana açıkça soruyorum: Demirtaş beş senedir hangi kulise çıkmış da o sözleri söylemiş? Ne kulisi! Herkesi aptal mı sanıyorsun?”

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HDP’nin özür beklediği Selvi, Soylu’ya sığındı

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