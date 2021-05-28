MB başkanına göre ‘sıkı duruş’, ‘tampon işlevi’ görecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sıkı parasal duruşun, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi göreceğini söyledi.

Yılda iki kez yayınlanan Finansal İstikrar Raporu’na önsöz yazan Kavcıoğlu, bugüne kadar herhangi bir açıklamasında erken faiz indirimine yönelik sinyal vermese de piyasalarda bu yönde devam eden endişelere yönelik mesajlar verdi.

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MB başkanının açıklamalarından sonra, bugün 8,58’lik tarihi zirvesini gören dolar/TL kurunda anlamlı bir hareket oluşmadı.

Soru işaretleri

TL’deki değer kaybının devam etmesi enflasyonun daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını beraberinde getirirken bu da yeni faiz artışlarına ihtiyaç duyulması olasılığını artırıyor. Düşük faiz isteğiyle bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir faiz artışı gerektiğinde nasıl tepki vereceğine yönelik endişeler, ihtiyaç halinde faiz artışının yapılıp yapılamayacağına dair piyasada oluşan soru işaretlerini de destekliyor.

MB’deki başkan değişikliğinin de tetiklediği bu kısır döngü, yabancı yatırımcıları ikna edebilmiş olan MB’nin eski başkanı Naci Ağbal’ın aksine aynı faiz oranı ile bugün Kavcıoğlu’nun yabancı yatırımcıları tam olarak ikna edememesi ile sonuçlandı.

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Kavcıoğlu’nun ön sözündeki mesajları da bu sonucu değiştirmeye yönelik atılan bir adım niteliğindeydi.

‘Tampon işlevi görecek’

Covid-19 salgınının seyrine dair belirsizliklerin Finansal İstikrar Raporu’nun son sayısından bugüne kısmen devam ettiğini belirten Kavcıoğlu, salgına yönelik ekonomik tedbirlerle borçluluk seviyelerinin 2020 yılından itibaren tüm dünyada arttığını belirtti.

MB başkanı, bu dönemde Türkiye’de de gerek hanehalkının gerekse reel sektörün borçluluk oranlarında artışlar olduğunu ancak söz konusu oranların gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında ve görece düşük seviyelerde gerçekleşmeye devam ettiğini vurguladı.

Kavcıoğlu, reel sektör firmalarının yabancı para pozisyonundaki ‘iyileşme eğilimi’nin devam etmesi ve kısa vadeli yabancı para borç karşılama oranındaki ‘kuvvetli seyrin’ mali bünyelerinin kur gelişmelerine karşı dayanıklılığını artırdığının altını çizdi.

Kavcıoğlu, hanehalkı tarafında ise bireysel kredilerde salgın döneminde görülen artışın, son dönemde yavaşladığını ifade etti.

Söz konusu eğilimin korunmasının, enflasyon ve cari dengenin sürdürülebilirliği ile makroekonomik ve finansal istikrar açısından önem arz ettiğini belirten Kavcıoğlu şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde kredi büyüme oranlarının gerilemeye devam etmesi beklenmektedir. Bankaların ihtiyatlı karşılık politikaları, yüksek sermaye ve likidite tamponları ile güçlü bilanço yapısı sonucunda aktif kalitesi kaynaklı riskler yönetilebilir seviyede seyretmeye devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir. Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir. Bu çerçevede, finansal istikrara ilişkin güncel durum ve görünümle birlikte küresel ve yurt içi makroekonomik gelişmelere yer verdiğimiz Finansal İstikrar Raporumuzun 32’nci sayısının kullanıcılar için faydalı olmasını dilerim.”