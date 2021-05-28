41 kadına tecavüzün cezası: Beş müebbet artı 1088 yıl hapis

Güney Afrika’da, 41 kadına tecavüzden hüküm giyen kişi beş kez müebbet ve 1088 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ülkede verilen en uzun süreli hapis cezası.

Fotoğraf: Twitter

Aralık 2014-Mart 2019’da 56 kadına tecavüz ettiği ve girdiği evlerde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Sello Abram Mapunya’nın yargılandığı davanın karar duruşması ülkenin yönetsel başkenti Pretoria’daki yüksek mahkemede görüldü.

Reklam

Hakim Papi Mosopa, 41 kez tecavüz suçu işlemekten 40 defa da hırsızlıktan hüküm giyen Mapunya’ya verilen cezayı açıkladığında mahkeme salonundan alkış sesleri yükseldi. Duruşmayı izleyen kadınlar gözyaşları içinde birbirine sarıldı.

Pretoria’da, kız arkadaşı, sekiz yaşındaki oğlu ve dört yaşındaki kızıyla yaşarken onlarca kadının evine girip tecavüz eden Mapunya, Mart 2019’da tutuklanmıştı. Mapunya, girdiği bir evden çaldığı cep telefonunun izi sürülerek yakalanmıştı.

Mahkemede, Mapunya’nın çoğu kez silah veya bıçakla kadınları tehdit ettiği, bazılarına ev halkının önünde tecavüz ettiği belirtildi.

Reklam

Mapunya’nın kurbanları arasında 14 yaşındaki bir çocuk da vardı. Bugün 19 yaşında olan genç kadın duygularını şöyle ifade etti: “Ben kendime her gün erkeklerin neden tecavüze kalkıştığını soruyorum. Bugün adalet sistemine onu ömrünün sonuna kadar cezaevine yolladığı için teşekkür ediyor ve şükrediyorum.”