Yerli aşıda ikinci faz başlıyor: 480 gönüllü aranıyor

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirilen yerli aşı çalışmasında ikinci faz için gönüllüler aranıyor.

Fotoğraf: AA

Çalışmaları süren VLP (virüs benzeri parçacıklar) temelli aşının insan denemelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönüllü olmuştu.

Reklam

Twitter hesabından bilgi veren Varank, aşının birinci faz aşamasının başarıyla tamamlandığını belirterek, ikinci faz için uygun şartları sağlayan gönüllüler arandığını ifade etti.

İkinci faz çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi’nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak. Başvurular, ‘onkoloji.gov.tr’ ve ‘covid19.tubitak.gov.tr’ adreslerinden alınacak.

İkinci faza katılacak 480 gönüllü, 18 yaşını doldurmuş, sağlık sorunu veya hastalığı bulunmayan, genel sağlık durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Covid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Covid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek. Hamileler, gönüllü olamayacak.

Reklam

Bir yıl takip

Gönüllülerin tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Gönüllülerden ayrıca bilgilendirilmiş onaylama formunu imzalamaları istenecek. Tüm kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle yani koldan kas içine değil deri altına aşı yapılacak. Gönüllülere üç hafta arayla iki doz aşı uygulanacak.

Aşılama sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca izlenecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek. İkinci faz aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan üçüncü faz, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Üçüncü faz aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40’a yakın merkezde, 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.