Bakan yerli aşıya gönüllü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) yerli Covid-19 aşısı için gönüllü olacak.

Fotoğraf: AA

Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi’nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü olarak aşılanacak.

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Bakanlığın açıklamasına göre Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin 1’inci faz aşamasına katılacak. Bakan bu amaçla yarın sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi’nde müşahedeye alınacak.

AA’nın aktardığına göre hastanede Varank EKG dahil klinik parametrelerine bakılıp kan testi yapıldıktan sonra ilk doz aşıyı vurulacak. Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilerek geceyi hastanede geçirecek. Pazar günü da taburcu edilecek.

VLP aşısı, deri altına yapılacak

Türkiye’de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak. Sanayi bakanı, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak.

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İnsan denemelerine 36 kişi katılıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Bilkent Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18’lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her iki grubun altısı plasebo. Bu kişilere içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan yapılacak.

2’nci faz çalışması Britanya varyantına uygun

Varank ve Mandal dışındaki gönüllülerin ismi gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor. Gürsel çiftinin aşı adayının haziranda 2’nci, ağustosta da 3’üncü faza geçmesi planlanıyor.

Yerli VLP aşı adayının 2’nci faz çalışması, Britanya varyantına göre hazırlandı.

Virüsü taklit ediyor

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farklı olarak bu platformda virüsün dört yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor.