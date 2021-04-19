‘Çok bilmiş’ Altaylı’dan bakana yanıt

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisini ‘çok bilmiş’ diye niteleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yanıt verdi.

Varank önceki gün Ankara Onkoloji Hastanesi’nde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP (virüs benzeri parçacıklar) temelli aşının birinci fazında gönüllü olarak aşı yaptırmıştı.

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Bunun üzerine Fatih Altayı Habertürk’teki köşesinde “Bakan aşı olmamış mıydı?” başlıklı yazısıda şu ifadeleri kullanmıştı: “Gürsel çiftinin VLP aşısının Faz 1 çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönüllü denek olmuş. Doğrusu şaşırdım. Çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler. Bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç. Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil.”

Bakan, Altaylı’yı Twitter hesabından şöyle yanıtlamıştı: “Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020’de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum.”

Altaylı bugünkü köşesinde Varank’ın ‘nazik yanıtı’na teşekkür ederek “Beni lüzumsuzlar sınıfına sokmadığı için ve çok bilmiş diyerek iltifat ettiği için. Sağ olsun” diye yazdı.

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Gönüllülerin aklını karıştırma ithamını ise ‘yerinde bulmayan‘ Altaylı yazısını şöyle sürdürdü:

“Tam aksine bir yılı aşkın bir süredir pandemi konusunda kafaları netleştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince.

Aşı olanların sayısı arttıkça, özellikle faz 3 çalışmalarının giderek zorlaşacağını, yerel ve uluslararası denekler bulmanın güçleşeceği bir sır değil. Kendisini de bilime destek olan bu tavrı için ayrıca kutluyorum.

Ama asıl kutlanması ve hatta kutsanması gereken Gürsel çifti.

Bana verdiğiniz yanıtta, 20 Ocak 2020’de Gürsel çiftine aşı çalışmalarında denek olma sözü verdiğinizi belirtmişsiniz.

Bu gerçekten kutlanması gereken bir öngörü. Çünkü biliyoruz ki, COVID-19 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ilk kez görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü ise bunun bir ‘küresel salgın‘ olduğunu 11 Mart’ta ilan etti.

Bu durumda daha ortada bir pandemi yokken, Çin dışında bu hastalığa rastlanmamışken ya da rastlandığı açıklanmamışken bunun aşısını bulma çalışmalarına başlamış olmak müthiş ötesi bir öngörüdür.

Aşı çalışmalarına 24 Ocak 2020’de başladığını açıklayan Biontech’in patronu Uğur Şahin ile hemen hemen aynı anda hatta belki ondan da önce bunun bir pandemi olacağını hissetmek ve aşı çalışmalarına başlamak alkışlanmaya değer.”

İki tarih hatası

Ancak Altaylı, Varank’ın verdiği tarihin doğruluğuyla ilgili soru işaretleri olabileceğini ima ettiği yazısında iki küçük tarih hatası yaptı.

İlki ve önemsiz olanı şu: Bakan gönüllü olma sözünü 30 Ocak 2020’de verdiğini ifade ediyor. Altaylı bunu 20 Ocak 2020 olarak yazmış.

İkincisi ise yazıda Çin dışında hastalığa rastlanmamışken aşı çalışmalarının başladığının ifade edilmesi. Oysa Çin dışında ilk vaka 13 Ocak 2020’de Tayland’da tespit edilmişti.