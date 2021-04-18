Varank’tan ‘çok bilmiş’ Altaylı’ya yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank VLP tekniği kullanılarak geliştirilen yerli Covid-19 aşısının insan denemelerine gönüllü olarak katılımı üzerine “Bakan aşı olmamış mıydı” diye soran gazeteci Fatih Altaylı’ya yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Varank dün Ankara Onkoloji Hastanesi’nde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP (virüs benzeri parçacıklar) temelli aşının birinci faz çalışmalarında gönüllü olarak aşı yaptırmıştı.

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Fatih Altayı Habertürk’teki köşesinde “Bakan aşı olmamış mıydı?” başlıklı yazısıda VLP aşı çalışmalarına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Gürsel çiftinin VLP aşısının Faz 1 çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönüllü denek olmuş. Doğrusu şaşırdım. Çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler. Bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç. Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü daha önce aşı olmuş olmak Faz 1 çalışmasını bozacak bir durum.”

Bakan, Altaylı’nın sorusuna Twitter hesabından şöyle yanıtladı: “Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020’de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum.”