TÜBİTAK başkanı yerli aşı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ağustos ayında iki Covid-19 ilacının, yıl sonunda ise VLP tekniğyle geliştirilen yerli aşının kullanımda olacağını duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 17 Nisan ‘da TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP (virüs benzeri parçacıklar) temelli aşının insan denemelerine katılarak gönüllü olmuştu.

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Covid-19’a karşı geliştirilen yerli çözümler hakkında bilgi veren başkan Mandal yedi aşı projesinden üçünün öne çıktığını belirtti.

Kendisinin bu aşının çalışmalarında gönüllü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mandal şunları söyledi: “27 Mart’ta başladığımız faz 1 çalışması tamamlanmak üzere. Bu hafta sonunda biz de 2’nci dozlarımızı olacağız ve faz 1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da yine her bir çalışma doğru gittiğinde faz 2 çalışmasına geçmiş olacağız. Takibinde 1,5 ve 2 ay gibi bir süreyle faz 2 çalışması gerçekleşecek.”

Mandal dünyada şu an kitlesel olarak kullanılan aşılar arasında kullanılmayan bir teknik olduğuna dikkat çektiği VLP aşısında ağustos ayında üçüncü faz çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

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Mandal “Faz-3 aşamasındayken eş zamanlı üretim aşamasına da başlanmasını planlıyoruz. 2021’in sonuna doğru kitlesel kullanıma sunmuş olacağız” dedi.

Diğer iki aşı adayından birinin 25 Nisan’da birinci faz aşamasına başlandığını, diğerinin ise bu hafta aynı aşamaya başlamak için izin alabileceğini ifade etti. Başkan, geliştirilen aşıların mutasyonlara karşı yeniden tasarlanma potansiyelinin olduğunu belirtti.

Başka amaçlarla kullanılan iki ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onay aldığını söyleyen Mandal, faz iki çalışmalarına bu hafta başlanacağını, ağustos ayında kullanıma hazır hale geleceğini belirtti.

Ankara ve Bahçeşehir Üniversitelerinde iki ilacın tasarımsal ve klinik öncesi aşamalarında mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.