ABD’li bakan yardımcısı maskesine yazdı: İstanbul Sözleşmesi bizim

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini ‘derin bir hayal kırıklığı’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Reuters

Sherman Twitter üzerinden ‘İstanbul Sözleşmesi Bizim!’ yazılı bir maske giydiği fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti: “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden aniden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Cinsiyete dayalı şiddetin küresel olarak artmasıyla birlikte, dünya çapında kadın haklarını desteklemek hepimiz için her zamankinden daha önemli.”

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Turkey’s sudden withdrawal from the Istanbul Convention was deeply disappointing. With gender-based violence on the rise globally, it is more important than ever for all of us to support the rights of women worldwide. pic.twitter.com/Yfux6P1Gcg — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) May 28, 2021

Sherman, başka bir paylaşımında sivil toplum katılımcılarıyla görüştüğünü belirterek, şunları yazdı: “ABD, cinsiyet eşitliği, kadınları ve kız çocuklarını güçlendirme ve LGBTQİ+ haklarını koruma dahil olmak üzere insan haklarına olan bağlılığında sarsılmaz.”