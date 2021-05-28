AİHM, kırmızı iç çamaşırı göndermesi yapan İtalyan mahkemesini kınadı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir kadının kırmızı iç çamaşırı ve bisekseksüelliğine gönderme yapan İtalyan mahkemesini kınadı ve devleti tazminat ödemeye mahkum etti.

Floransa kentinde yaşayan kadın, 2008 yılında 22 yaşındayken yedi erkeğin tecavüzüne uğradığını belirterek bu isimlere dava açtı. Yedi kişinin altısı suçlu bulundu. Ancak karar, 2015 yılında temyiz mahkemesi tarafından iptal edildi. Altı kişi tahliye edildi.

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Temyiz mahkemesinin kararında, kadının ‘tutarsız tutumu’ndan bahsedildi. Kadının kırmızı iç çamaşırına ve biseksüel olmasına vurgu yapılarak bunların onun ‘seks konusundaki kararsızlığının göstergesi’ olduğu ifade edildi.

AİHM, kararın değiştirilmesini istemedi ancak kadının özel yaşamına girildiğini, haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak yapılan göndermelerin cinsiyetçi stereotipleri tekrarlamak anlamına geldiğini, İtalyan toplumundaki önyargıları içerdiğini vurguladı.

AİHM ayrıca, İtalyan devletinin kadına 12 bin avro (125 bin 298 lira) tazminat ödemesini talep etti.

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Kadının avukatı Titti Carrano,“O kararda bir kadının haysiyeti çiğnendi. Umarım İtalyan hükümeti kınamayı kabul eder ve bu tür şeylerin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alır” sözleriyle kararı yorumladı.

Kadın derneklerinin temsilcileri de kararın çok önemli olduğunu ve İtalya’daki yargı sistemindeki önemli bir yanlışı tespit ettiğini söyledi.