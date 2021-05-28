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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’a iki yıl altı ay hapis cezası

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a, eski Ankara başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik sözleri nedeniyle açılan davada iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, cezanın ‘hiçbir önemi ve anlamı olmadığını’ savundu.

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Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ise Twitter hesabında şunları yazdı: “Her gün açığa çıkan vahim iddialarla ilgili tek bir soruşturma bile açılmazken, bugün Selahattin’e, ‘Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz’ dediği için 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gün gelecek, hukuk herkese lazım olacak!”

Ne olmuştu?

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında, bir savunmasında Kocaman’ı hedef aldığı iddiasıyla Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

HDP’li siyasetçiye savcılık mütalaasında ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçlarından sekiz yıla kadar hapis istenmişti.

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Demirtaş’a, Kocaman’a ‘yönelik ifadeleri’ nedeniyle sekiz yıl hapis istemi

Demirtaş’a ‘hedef gösterme’ davası

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