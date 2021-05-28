Demirtaş’a iki yıl altı ay hapis cezası

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a, eski Ankara başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik sözleri nedeniyle açılan davada iki yıl altı ay hapis cezası verildi.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, cezanın ‘hiçbir önemi ve anlamı olmadığını’ savundu.

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Demirtaş’a, ikinci tutuklamasını organize eden Başsavcı Yüksel Kocaman’a “hukuk önünde hesap vereceksin” dediği için 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Hiç bir önemi ve anlamı yok.



Hukuk önünde hesap vereceklere sadece 3 kişilik bir hakim heyeti daha eklendi! — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) May 28, 2021

Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ise Twitter hesabında şunları yazdı: “Her gün açığa çıkan vahim iddialarla ilgili tek bir soruşturma bile açılmazken, bugün Selahattin’e, ‘Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz’ dediği için 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gün gelecek, hukuk herkese lazım olacak!”

Her gün açığa çıkan vahim iddialarla ilgili tek bir soruşturma bile açılmazken, bugün Selahattin'e, "Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz" dediği için 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gün gelecek, hukuk herkese lazım olacak! pic.twitter.com/GIiUbMzqRK — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) May 28, 2021

Ne olmuştu?

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında, bir savunmasında Kocaman’ı hedef aldığı iddiasıyla Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

HDP’li siyasetçiye savcılık mütalaasında ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçlarından sekiz yıla kadar hapis istenmişti.