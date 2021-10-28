Akşam Postası / 28 Ekim 2021

Anket: Erdoğan’ı onaylamayan AKP seçmeni çoğalıyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 56,2’ye yükseldi.

ABD, Türkiye’nin F-35 defterini geçen ay kapamış

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasıyla ilgili işlemlerin 23 Eylül itibariyle tamamlandığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu’nun ‘gizemli’ adayı görüşmelere başlamış bile

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partilerle ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen‘ bir cumhurbaşkanı adayının peşinde olduğunu öne süren Halk TV programcısı Emin Çapa, bu iddiasını sürdürdü: “CEO’luk yapmış, ekonomiyi bilen bir isim.”

‘Siyasi cinayet’ iddiaları: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ifadesini istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘siyasi cinayet’ iddialarıyla ilgili soruşturma açan Ankara başsavcılığına, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla ikinci kez dilekçe verdi.

İBB’nin taksi önerisi 10’uncu kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 10’uncu kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.

Bahçe açılışı yapan Erdoğan yine formunda: ABD, Avrupa ve Britanya’da raflar boş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD, Avrupa ve Brintanya’da market raflarının boş olduğu yönündeki iddialarını sürdürdü.

Turizm geliri pandemi öncesine göre düşüşte

Türkiye’nin turizm geliri üçüncü çeyrekte pandemi öncesine göre yaklaşık yüzde 18 azaldı.

MB başkanı konuştu, kur yükselişe geçti

Döviz kurunda son üç günlük aşağı yönlü hareket Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları sonrası son buldu. Dolar/TL yeniden 9,60’ı aştı.

Şebnem Şirin’i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan Zıbıncı tutuklandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 25 yaşındaki Şebnem Şirin’i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki Furkan Zıbıncı tutuklandı.

İstanbul’da ekmeğe zam

İstanbul’da uzun süredir konuşulan ekmek zammı dün itibariyle resmen uygulanmaya başladı.

AKM ‘Sinan’ operasıyla yarın açılıyor

Fotoğraf: AA

13 yıldır kapalı olan Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yarın, cumhuriyetin 98’inci kuruluş yıldönümünde açılıyor.

Araştırma: Covid-19’da antidepresan kullanımı ağır hastalık riskini azaltabilir

Ucuz ve jenerik bir antidepresan ilacının Covid-19’da ağır hastalık geçirme riskini üçte bir oranında azaltabileceği görüldü.

Mahkeme, ‘vakıf görünümlü şirket’ MUÇEV’e ‘Dur’ dedi: Tahribatın telafisi güç

Muğla’nın en güzel koylarından Karacasöğüt’e marina inşa edilmesine karşı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

‘Dilmen’e hakaret’ten beraat eden Ahmet Çakar: Mafyayı göndermeyi bıraksın

Eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti.

Esra Hankulu’nun ölümü: Ümitcan Uygun 19 Ocak’ta hakim karşısında

Ankara’nın Mamak ilçesindeki evde Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un da aralarında bulunduğu üç sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

Yüzlerce okul servis aracına trafikten men

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan ‘güvenli eğitim uygulaması’ kapsamında 548 okul servis aracının trafikten men edildiğini ve çeşitli suçlardan aranan 618 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

‘Penis bitkisi’ çiçek açtı

Erkek cinsel organını andırdığı için ‘penis bitkisi’ olarak da bilinen en eski bitki türlerinden ceset çiçeği, 24 yıl aradan sonra ilk defa Avrupa’da çiçek açtı.

‘İntihar tozu’ satan ‘ölüm hakkı’ savunucusu hakim karşısında

Hollanda’da ‘ölüm hakkını’ savunan ve yüzlerce kişiye ‘intihar tozu’ olarak bilinen bir kimyasal madde sattığı gerekçesiyle tutuklanan kişi hakim karşısına çıktı. 33 kişinin bu maddeyi kullanarak hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Başak Demirtaş, La Casa de Papel oyuncusuyla galada buluştu: Derdimiz de dileğimiz de ortak

Tutuklu HDP’li siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, yarın vizyona girecek ‘Grev’ filminin galasına katıldı.