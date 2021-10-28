Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Barış akademisyenleri’ için ilk karar: OHAL Komisyonu başvuruyu reddetti

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi, ‘barış için akademisyenler bildirisi’ne imza verdiği için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ihraç edilen Nail Dertli’nin başvurusunun Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından reddedildiğini açıkladı.

Twitter’dan yapılan ve bunun bildiriye imza atan akademisyenler hakkındaki ilk karar olduğunun altı çizilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Barış için Akademisyenler Bildirisine imza verdiği için AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ihraç edilen üyemiz Nail Dertli’nin başvurusuna OHAL Komisyonu tarafından ‘RET’ yanıtı verildi. BAK imzacıları hakkında verilen ilk karar oldu. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! #GeriDöneceğiz


Güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bir an önce son bulmasını talep eden 1128 üzerindeki akademisyen, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlamıştı.

Bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenleri hedef alarak “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar karanlık ve cahilsiniz” demişti.

Bunun üzerine imzacı akademisyenler hakkında ‘cadı avı’ başlatılmıştı. Daha sonra birçok akademisyen KHK’larla ihraç edilirken, birçoğuna da ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla cezalar verilmişti.

Ret oranı yüzde 82

Komisyon bugün, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 758 başvurudan 118 bin 415’ini sonuçlandırıldığını, 15 bin 50’sinde kabul kararı verildiğini, 103 bin 365’inin reddedildiğini, 8 bin 343 müracaatın incelemesi sürdüğünü açıklamıştı.

Aralık 2017’den beri karar vermeye başlayan komisyon başvuruların yüzde 93’ünü sonuçlandırmış oldu. Reddedilenlerin oranı ise yüzde 82.

OHAL Komisyonu’na 126 bin 758 başvuru: 15 bin 50’si kabul edildi

AYM’den tutuklanan ‘imzacı akademisyenler’e ret

AYM’nin akademisyen kararı: İktidar hedeflerine ulaşmıştı

AYM: ‘Barış akademisyenleri’ne ceza, ifade özgürlüğü ihlali

SON HABERLER

‘Sağlık notu’nuzu biliyor musunuz?

Tansiyon, kan şekeri, kan yağları (LDL, HDL, trigliserid), bel çevresi ve vücut kitle indeks değerleriniz, sağlığınızın karne notları. Değerlerinizi bilmeniz ve takibiniz, daha etkili önlemler almanız için yol gösterici olabilir.

İyi Parti nedir?

İyi Parti, kendisi siyaset üreterek başarılı olan bir parti değil, hâlihazırda var olan ve kendisini temsil edecek siyasal aktör arayan bir kitlenin desteğiyle ayakta duran bir parti.

İBB’nin taksi önerisi 10’uncu kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 10’uncu kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.