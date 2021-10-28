OHAL Komisyonu’na 126 bin 758 başvuru: 15 bin 50’si kabul edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 758 başvurudan 118 bin 415’ini sonuçlandırdı; 15 bin 50’sinde kabul kararı verdi.

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Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyon, incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017’den itibaren karar vermeye başladı.

AA’nın komisyonun açıklamasından aktardığına göre başvuruların 103 bin 365’i reddedildi 15 bin 50’si kabul edildi, 8 bin 343 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece başvuruların yaklaşık yüzde 93’ü sonuçlandırılmış oldu.

61 kurum yeniden açıldı

Kabul kararıyla mesleğine dönenlerin yanı sıra aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

20’den fazla kurum ve kuruluştan gelen 495 bin 10 evrakın tasnifi yapıldı.

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor.

HSK 60 gün içinde iptal davası açabiliyor

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, ‘ohalkomisyonu.tccb.gov.tr’ internet adresindeki ‘OHAL Komisyonu başvuru takip sistemi’ üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

İncelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapan komisyon gerekçeli karar veriyor.