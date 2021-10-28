Diken

Yaramazlara biraz batar!

Anket: Erdoğan’ı onaylamayan AKP seçmeni çoğalıyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 56,2’ye yükseldi.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.


Erdoğan’ın ‘psikolojik harp’ olarak tanımlayıp “Güvenim kalmadı” dediği anketlerde puan kaybı sürüyor. Dahası, önceki anketlerde partisine göre önde görünen Erdoğan’ın da puanının düştüğü görülüyor.

‘Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021’ anketinde Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamadığını söyleyen AKP seçmenin oranı geçen ayla kıyaslandığında yüzde 17,8’den yüzde 23,8’e yükseldi.

Aynı artış AKP’nin ortağı MHP’nin seçmeninde de söz konusu. 

28 ilde 1568 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayanların oranı toplamda yüzde 38,9.

Zamanlama manidar: Anket şirketlerine denetim geliyor

ORC: AKP’nin 1’inci parti konumu tehlikede; kemik kitle kırıldı

Türkiye Raporu: AKP yüzde 30’un altında; ‘Kararsızlar muhalefete geçemiyor’

SON HABERLER

‘Sağlık notu’nuzu biliyor musunuz?

Tansiyon, kan şekeri, kan yağları (LDL, HDL, trigliserid), bel çevresi ve vücut kitle indeks değerleriniz, sağlığınızın karne notları. Değerlerinizi bilmeniz ve takibiniz, daha etkili önlemler almanız için yol gösterici olabilir.

İyi Parti nedir?

İyi Parti, kendisi siyaset üreterek başarılı olan bir parti değil, hâlihazırda var olan ve kendisini temsil edecek siyasal aktör arayan bir kitlenin desteğiyle ayakta duran bir parti.

İBB’nin taksi önerisi 10’uncu kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 10’uncu kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.