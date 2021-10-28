Anket: Erdoğan’ı onaylamayan AKP seçmeni çoğalıyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 56,2’ye yükseldi.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Erdoğan’ın ‘psikolojik harp’ olarak tanımlayıp “Güvenim kalmadı” dediği anketlerde puan kaybı sürüyor. Dahası, önceki anketlerde partisine göre önde görünen Erdoğan’ın da puanının düştüğü görülüyor.

‘Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021’ anketinde Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylamadığını söyleyen AKP seçmenin oranı geçen ayla kıyaslandığında yüzde 17,8’den yüzde 23,8’e yükseldi.

Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı: Onaylayan: %38,9 (-2,5), Onaylamayan: %56,2 (+2) #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/UybrUwmKFd — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) October 28, 2021

Aynı artış AKP’nin ortağı MHP’nin seçmeninde de söz konusu.

28 ilde 1568 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayanların oranı toplamda yüzde 38,9.