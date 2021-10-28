Şebnem Şirin’e son görev… Annesi: Meleğimdi; nasıl kıydın ona?

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin’in cenazesi toprağa verildi.

Fotoğraflar: AA

Dün, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak’ta yaşayan Şirin’in evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmişti. Sağlık ekipleri Şirin’i evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu. Yakalanan 25 yaşındaki Furkan Zıbıncı’nın ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği belirtilmişti. Gözaltına alınan Zıbıncı bugün tutuklandı.

AA’nın haberine göre yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Şirin’in cenazesi, annesi Pervin Tokat’ın yaşadığı İncilipınar Mahallesi’ndeki evinin önüne götürülerek helallik alındı.

Ulu Cami’de düzenlenen cenaze törenine, aile üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bağımsız Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Denizlililer katıldı.

Tabuta sarılan anne Pervin Tokat, “Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum. Nasıl kıydın ona” diyerek gözyaşı döktü.

İzmir’de yaşayan ve ölüm haberini alınca Denizli’ye giden babası Halil Şirin ile kardeşi Şevket Şirin de tabutun başında gözyaşı döktü.

Cenaze, kılınan namazın ardından Güney ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Oturma eylemi

Cami dışında toplanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca’nın da aralarında olduğu bir grup kadın, beş dakikalık ‘oturma eylemi’ yaptı.

Şirin’in ailesini yakından tanıdığını belirten Karaca şunları söyledi:

“Bugün bizim için çok üzüntülü bir gün. Burada hep birlikte, bir kızımızın daha canı yanmasın diye oturduk. Beş dakika sustuktan sonra, artık susmayalım. ‘Bir kızımız ve kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin’ diyoruz. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyiydi. İnsanları, hayvanları seven birisiydi. Her sabah evdeki hayvanını bırakın, sokaktakiler besleyen birisiydi. Bütün kadınlara başsağlığı diliyorum.”