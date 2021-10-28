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Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Şirin’i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan Zıbıncı tutuklandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 25 yaşındaki Şebnem Şirin’i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki Furkan Zıbıncı tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Dün, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak’ta bulunan bir apartta yaşayan Şirin’in evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmişti. Sağlık ekipleri Şirin’i evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu. Yakalanan Zıbıncı’nın ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği belirtilmişti.


Şirin’in öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Zıbıncı’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Zıbıncı basın mensuplarının, “Neden öldürdünüz? Pişman mısınız” sorularına yanıt vermedi.

Hatırlamadığını söylemiş

‘Cinsel istismar’, ‘gasp’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ gibi suçlardan altı kaydı bulunan zanlının ifadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri sürdüğü belirtildi.

Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.

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