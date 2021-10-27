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Yaramazlara biraz batar!

Denizli’de kadın cinayeti: 25 yaşındaki Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü

Denizli’de yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin, sevgilisi olduğu belirtilen, aynı yaştaki Furkan Zıbıncı tarafından öldürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Pamukkale ilçesindeki Kınıklı Mahallesi’nde bulunan evden bugün kavga sesleri duyan komşular, polise haber verdi.


Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda Şirin’i boğazı kesilmiş halde buldu. Şirin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evden otomobiliyle kaçarken görülen Zıbıncı ise polis tarafından Saltak Caddesi’nde gözaltına alındı.

Şirin’in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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