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Yaramazlara biraz batar!

Şebnem Şirin cinayeti Twitter’ın gündeminde: Can güvenliğimiz yok

Spor ve sanat camiasından pek çok isim sosyal medya hesaplarından Denizli’de evinde vahşice öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin için ses verdi.

Fotoğraf: DHA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Şebnem Şirin, aynı yaştaki Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.


Evden otomobiliyle kaçarken görülen Zıbıncı ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Cinayetin ardından sosyal medyada Şebnem Şirin için binlerce tweet atıldı.

#ŞebnemŞirin‘ etiketi Twitter’da ‘trend topics‘ listesinde birinci sıraya yükselirken; spor ve sanat camiasından pek çok isim kadın cinayetlerine tepki gösterdi, İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yaptı.

Tepkiler 

Denizli’de kadın cinayeti: 25 yaşındaki Şebnem Şirin boğazı kesilerek öldürüldü

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