Saçından alınan DNA kanıtladı: Oturan Boğa onun büyük büyükbabası

Kuzey Amerika yerlilerinin lideri Oturan Boğa’nın saçından alınan örnekle, Güney Dakota eyaletinde yaşayan bir adamın büyük büyükbabası olduğu doğrulandı.

Fotoğraflar: Reuters/Twitter

Araştırmacıların, Washington eyaletindeki Smithsonian Enstitüsü’nde saklanan saç örneğinden aldığı DNA, 1890’da ölen Oturan Boğa ile 73 yaşındaki Ernie LaPointe arasındaki akrabalık bağını ortaya çıkardı.

Bu araştırmasının onun büyük büyükbabasıyla olan sosyal ilişkisini tanımlamanın başka bir yolu olduğunu belirten LaPointe “Kendimi bildim bileli insanlar atamızla olan ilişkimizi sorguluyorlardı. Bu baş belası insanlar muhtemelen bu bulgulardan da şüphe duyacaktır” dedi.

Çalışma, uzun zaman önce ölmüş bir insandan alınan DNA’nın, yaşayan biriyle tarihi bir figür arasındaki akrabalık ilişkisini göstermek için ilk kez kullanıldığı bir örnek oldu. Saç, kemik, diş gibi kalıntılardan alınan DNA örneği ile başkaları için de bu çalışmayı yapabilme kapasitesi sundu.

Yeni yöntem, Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Lundbeck Vakfı GeoGenetics Merkezi’nin direktörü Eske Willerslev liderliğindeki bilim insanları tarafından geliştirildi.

Araştırmacıların, 2007’de Smithsonian tarafından LaPointe ve kız kardeşlerine verilmeden önce oda sıcaklığında saklanan ve bozulan saçtan kullanılabilir DNA örneği çıkarmanın yolunu bulmaları 14 yıl sürdü.

Willerslev, bir dergide Smithsonian’ın Oturan Boğa’nın saç tutamını LaPointe’a teslim ettiği haberini gördüğünü ve aileye ulaştırdığını anlattı.

LaPointe’ın talebi üzerine DNA testi için numune alma çalışmalarına başlayan Willerslev, çok az miktarda saç örneği ve sınırlı miktarda DNA olduğu için yöntem geliştirmenin çok uzun sürdüğünü belirtti: “Halihazırda yöntemler var ancak onlar için fazla miktarda DNA olması gerekiyor, aksi halde yalnızca torun seviyesine kadar inilebiliyor. Yeni yöntemimizle az miktarda DNA kullanarak daha derin aile ilişkilerini tespit etmek mümkün.”