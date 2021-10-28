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Yaramazlara biraz batar!

Taksiciler, ‘Erdoğan’lı slogan eşliğinde İmamoğlu’nu istifaya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 5 bin yeni teksi projesine karşı çıkan taksiciler kontak kapattı. Ayrıca Erdoğan sloganları atarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu istifaya çağırdı.

İBB’nin Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) 10’uncu kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.


Ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki taksiciler, İmamoğlu’nu protesto etti.

Aksu protestolar sırasında şunları söyledi: “İstanbul’da biz günde 1.5 milyona yakın yolcu taşıyoruz. Yılda 512 milyon yolcu taşıyoruz. Şikayet olan 113 bin. Yani yüzde 1 bile değil.”

CHP’li Mücahit Avcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda protestoyu eleştirdi: “Bir grup taksici İBB’nin yeni taksi projesini protesto etmek için ellerine Türk bayrağı alıp kontak kapatmış. Atatürk Havalimanı’nda terör saldırısı olduğunda bu arkadaşlar 100 liraya Yenibosna’ya giderim diye pazarlık yapıyorlardı ve o gün ellerinde bayrak yoktu.”

Aksu’nun aracı, vatandaştan fazla ücret aldığı gerekçesiyle İBB tarafından ruhsatı askıya alınan taksiler arasında yer almıştı.

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